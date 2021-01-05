Москва, 5 января, 2021, 17:39 — ИА Регнум. Власти Украины, где в 2014 году произошел госпереворот, перешли «красные линии». Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков в интервью журналисту Владимиру Соловьёву. Запись их разговора обнародована 5 января на YouTube-канале телеведущего.

Иван Шилов ИА REGNUM

По его словам, трагедией для всей Европы является то, что произошло на Украине.

«Сейчас это стерлось чуть-чуть», — сказал представитель Кремля.

При этом Песков добавил, что это «совсем странно», когда в Европе происходит переворот. По его словам, российская сторона продолжает работу с «нашими визави».

Он добавил, что «где-то работа жесткая», поэтому власти России пытаются искать с партнерами «какую-то серединную линию».

Песков отметил, что ради мести зарубежным партнёрам, которые перешли «красную линию», Путин не намерен «стрелять себе в ногу».

Как передавало ИА REGNUM, 29 декабря пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков журналистам заявил, что в Кремле не видят желания Киева урегулировать конфликт в Донбассе и улучшить отношения с РФ.

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