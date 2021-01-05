Киев, 5 января, 2021, 16:48 — ИА Регнум. Вопрос продажи украинской земли сельскохозяйственного назначения иностранцам будет решен на общенациональном референдуме, предположительно в течение ближайших трех лет.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Распродажа

Об этом в интервью польскому изданию Rzeczpospolita сказал министр аграрной политики и продовольствия Украины Роман Лещенко. Фрагменты интервью сегодня, 5 января, публикуют центральные украинские СМИ.

Лещенко напомнил, что пока что земли сельскохозяйственного назначения доступны для покупки только для физических лиц, которые являются гражданами Украины. Иностранцы при этом, добавил чиновник, могут брать землю в долгосрочную аренду, как это, собственно, и было ранее.

ИА REGNUM напоминает, что закон о продаже земли принят на Украине весной этого года. Предполагается, что реальные продажи актива начнутся летом 2021 года. Вместе с тем известно, что по обращению ряда депутатов Рады, вопрос законности земельной реформы рассматривал Конституционный суд страны, но вердикт по этому делу еще не оглашен.

В марте предыдущего года глава партии «Слуга народа» Александр Корниенко заявил, ожидает проведения референдума о продаже сельскохозяйственной земли иностранцам до конца 2020 года.