Иркутская область, 31 августа, 2004, 10:51 — ИА Регнум. Председатель комиссии по правам человека при президенте России Элла Памфилова обратилась к губернатору Иркутской области Борису Говорину с благодарственным письмом. Она выражает благодарность главе региона и сотрудникам администрации Иркутской области за содействие в организации посещения Иркутской области Комиссаром Совета Европы по правам человека г-ном Альваро Хиль-Роблесом. Этот визит состоялся с 19 по 22 июля в рамках подготовки комиссаром доклада о состоянии дел с правами человека в России, который будет представлен Совету Европы в начале 2005 года. Об этом сообщили в пресс-службе администрации губернатора.

"Хочу выразить Вам особую благодарность за личное внимание, проявленное Вами к делегации, подробное изложение своей позиции по ключевым проблемам развития области, а также Вашу высокую заинтересованность в становлении и укреплении правозащитных институтов в Иркутской области", - сообщает в письме Элла Памфилова. Об этом сообщает ИА "Байкал Инфо".