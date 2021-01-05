Ростов-на-Дону, 5 января, 2021, 16:25 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону подрядчик реконструкции моста на улице Малиновского приступил к демонтажу аварийного путепровода. Полностью разобрать опасный объект планируется в феврале 2021 года. Об этом ИА REGNUM сообщили в городской администрации.

Rostov-gorod.ru В Ростове-на-Дону разбирают мост на улице Малиновского

«На данный момент мы убираем асфальтово-бетонное покрытие. Под ним вторым слоем лежит бетонное покрытие. Его тоже снимут. И уже после этого начнется демонтаж балок», — уточнил начальник участка Андрей Стучилин.

ИА REGNUM сообщало, что аварийный мост на улице Малиновского, построенный 1976 году, находится в аварийном состоянии уже несколько лет. Проезд автотранспорта в настоящее время запрещён. Ограничения будут введены на полгода. В настоящее время по возведённому мосту-дублёру организовано пешеходное движение, автовладельцам предлагают пути объезда, претерпела изменения схема движения ряда автобусов.