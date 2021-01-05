Москва, 5 января, 2021, 14:37 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин посетит одну из церквей в России на Рождество, несмотря на пандемию коронавируса и связанные с этим ограничения. Об этом изданию «Подъём» заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Kremlin.ru Президент России Владимир Путин на богослужении в Спасо-Преображенском соборе

«Президент не будет изменять традицию», — сказал Песков.

По его словам, российский лидер «посетит одну из церквей в регионе».

Последние три года Владимир Путин встречал Рождество в Санкт-Петербурге.