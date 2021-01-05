Киев, 5 января, 2021, 14:20 — ИА Регнум. 77% жителей Украины отмечают Рождество Христово 7 января. Об этом свидетельствуют данные социологического опроса группы «Рейтинг», результаты которого были опубликованы 5 января.

Николай Пимоненко. Колядки

15% опрошенных отметили, то празднуют Рождество дважды — 7 января и 25 декабря. Лишь 3% опрошенных празднуют Рождество Христово 25 декабря, а 5% опрошенных вовсе не празднуют данный праздник.

«Больше всего тех, кто празднует Рождество дважды, или же по новому стилю — в западных регионах и в Киеве», — отметили социологи.

Отмечается, что социологический опрос был проведен в период со 2 по 4 января 2021 года по методике CATI (computer-assistedtelephoneinterviews — телефонные интервью с использованием компьютера) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. В опросе приняли участие 2,5 тысячи человек в возрасте от 18 лет. Опрос проводился во всех областях Украины.

«Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,0%», — добавили социологи.

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Напомним, по итогам социологического опроса, проведенного на Украине в июне 2020 года, более 46% опрошенных выразили мнение, что «страна разваливается и идет к расколу».