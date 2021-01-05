Москва, 5 января, 2021, 13:25 — ИА Регнум. Российской вакциной «Спутник V» от коронавируса SARS-CoV-2 привиты около миллиона граждан России. Об этом сегодня, 5 января, заявил журналистам директор Центра имени Гамалеи, где данная вакцина была разработана, Александр Гинцбург.

Zdrav.khv.gov.ru Вакцинация

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: надежда на вакцинацию — все новости»

По словам Гинцбурга, порядка миллиона граждан России привиты вакциной «Спутник V» — такая цифра получается исходя из того, что каждый день в гражданский оборот поступает по 100 тысяч доз вакцины.

Также Гинцбург рассказал, что министерство здравоохранения и Росздравнадзор ведут наблюдение за привитыми от коронавируса гражданами уже в рамках гражданского оборота вакцины. Пока никаких новых нежелательных реакций не выявлено.

Напомним, что в России идет активная вакцинация населения от коронавируса SARS-CoV-2. Она сдерживается только объемами производства вакцин.