Волгоград, 5 января, 2021, 13:22 — ИА Регнум. Ещё 251 носителя коронавируса выявили в Волгоградской области 5 января, сообщили ИА REGNUM в федеральном оперативном штабе. Это на семь меньше, чем за предыдущие сутки. Скончались четыре человека.

Александр Куликов ИА REGNUM Врачи делают компьютерную томографию пациенту с признаками коронавируса

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С начала пандемии в Волгоградской области подтверждено 36 тыс. 738 положительных тестов на COVID-19. За сутки после лечения выписаны 249 пациентов, всего выздоровели 34 тыс. 850 человек.

Зарегистрировано ещё четыре летальных исхода. Таким образом, от осложнений на фоне инфекции, в регионе скончались 484 человека.