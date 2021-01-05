Песков рассказал о жестокости и беспощадности Путина
Москва, 5 января, 2021, 12:30 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин жесток и беспощаден к предательству и воровству. Об этом в интервью журналисту Владимиру Соловьёву заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Иван Шилов ИА REGNUM
Президент России Владимир Путин
«Если брать предательство, если брать воровство, он жестокий, он беспощадный», — сказал Песков.
По его словам, такие вещи в представлении российского лидера являются греховными.
Песков также подчеркнул, что глава государства стал более непримирим к некомпетентности.