Москва, 5 января, 2021, 12:30 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин жесток и беспощаден к предательству и воровству. Об этом в интервью журналисту Владимиру Соловьёву заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Президент России Владимир Путин

«Если брать предательство, если брать воровство, он жестокий, он беспощадный», — сказал Песков.

По его словам, такие вещи в представлении российского лидера являются греховными.

Песков также подчеркнул, что глава государства стал более непримирим к некомпетентности.