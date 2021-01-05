Бор, Нижегородская область, 5 января, 2021, 12:08 — ИА Регнум. Управляющую компанию жилого комплекса «Цветочный парк» на Бору через суд просят восстановить газоснабжение домов. С соответствующим иском обратилась Государственная жилищная инспекция Нижегородской области, сообщает пресс-служба областного правительства.

Дарья Антонова ИА REGNUM Газ

Ранее по итогам проверки по факту отсутствия газоснабжения УК была оштрафована на 500 тыс. рублей за выявленные нарушения.

ИА REGNUM напоминает, ещё в октябре прошлого года стало известно, что несколько семей которые приобрели квартиры в ЖК «Цветочный парк», живут без газоснабжения. Им отказывали в составлении договора на поставку газа. В администрации города Бор поясняли, что отсутствует техническая возможность поставки газа, поскольку газораспределительные сети не были сданы в установленном законодательством порядке.

В декабре 2020 года прокуратура Нижегородской области после проверки по сообщениям СМИ инициировала возбуждение трёх уголовных дел по ч. 3 ст. 327 УК РФ («Приобретение, использование поддельного официального документа»). Уточнялось, что застройщик для ввода в эксплуатацию трёх многоквартирных домов ЖК «Цветочный парк» представил подложные справки о выполнении технических условий на газоснабжение в администрацию города Бор.