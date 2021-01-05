Москва, 5 января, 2021, 11:05 — ИА Регнум. Число новых случаев заражения коронавирусом за сутки выросло на 24 246 — до 3 284 384. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса.

(сс) Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы. Максим Мишин Анализ на коронавирус

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"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 — 24 246 в 84 регионах, в том числе выявлено активно 2 864 (11,8%) без клинических проявлений», — говорится в сообщении.

Отмечается, что темп прироста новых случаев составляет 0,7%.