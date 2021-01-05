Москва, 5 января, 2021, 10:50 — ИА Регнум. Средний счёт за коммунальные услуги в российских городах сократился на 3% по сравнению с годом ранее. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование банка «Русский стандарт».

Иван Шилов ИА REGNUM Квитанция за коммунальные услуги

«Сокращение средней суммы платежа за ЖКУ стало возможным благодаря более короткому отопительному сезону из-за аномально теплых зимы и осени 2020 года. А также в период первой и второй волны пандемии многие россияне перебрались на дачи, что сократило потребление электричества и воды, снизив стоимость ЖКУ», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в среднем значения одной квитанции за жилищно-коммунальные услуги в 2020 году составили 3170 рублей, тогда как в 2019 году эта сумма составляла 3267 рублей. Отмечается, что средняя сумма одного платежа за коммуналку наиболее сократилась в 2020 году в таких городах, как Калуга, где средний чек составил 1554 рублей, Пермь, где сумма составила 1128 рублей, и Краснодар — там соответствующее значение составило 1644 рубля.

В исследовании также отметили тренд отключения антенн и радиоточек в жилищах, что «также сказывается на незначительном сокращении среднего чека оплаты счета за ЖКУ».