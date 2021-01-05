Москва, 5 января, 2021, 10:16 — ИА Регнум. В состав сборной России на командный турнир Ассоциации теннисистов-профессионалов (Кубок ATP) вошли теннисисты Даниил Медведев и Андрей Рублев. Об этом 5 января сообщает пресс-служба ATP.

(сс) Carine06 Теннисист Андрей Рублев

Помимо Медведева и Рублева в российскую сборную вошли Аслан Карацев (находящийся на 112-м месте рейтинга ATP) и Евгений Донской (122-е место).

При этом Даниил Медведев находится на четвертом месте рейтинга АТР, а Андрей Рублев — на восьмом.

Отметим, Кубок ATP состоится в Мельбурне в период с 1 по 5 февраля и в нем примут участие 12 команд. Пимом сборной России в нем будут участвовать команды Сербии, Испании, Австрии, Швейцарии, Греции, Германии, Аргентины, Италии, Японии, Франции и Австралии.