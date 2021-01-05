В Омске обнаружили «кладбище» новогодних ёлок
Омск, 5 января, 2021, 10:05 — ИА Регнум. Жители Омска в соцсетях сообщили о десятках брошенных в городе новогодних ёлок.
Скриншот со страницы паблика «ЧП Омск» в соцсети «ВКонтакте»
«кладбище» новогодних ёлок в Омске
По данным паблика «ЧП Омск», «кладбище» ёлок нашли напротив дома №2 на проспекте Менделеева.
Автор поста предположил, что деревья остались от стихийного рынка новогодних деревьев: продавцы «поработали, деньги заработали, мусор оставили».
В комментариях пользователи посоветовали оштрафовать виновников «ёлочного беспорядка».