Москва, 5 января, 2021, 09:57 — ИА Регнум. В Москве за минувшие сутки выявлено 4842 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает телеграм-канал «Москва сейчас».

(сс) Е. Самарин. Mos.ru Тестирование на COVID-19

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Накануне Санкт-Петербург впервые с начала пандемии коронавируса перегнал столицу по числу заболевших.

Всего в России накануне был выявлен 23 351 новый случай коронавируса.