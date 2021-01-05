В Москве за сутки выявили 4842 новых случая коронавируса
Москва, 5 января, 2021, 09:57 — ИА Регнум. В Москве за минувшие сутки выявлено 4842 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает телеграм-канал «Москва сейчас».
(сс) Е. Самарин. Mos.ru
Тестирование на COVID-19
Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: надежда на вакцинацию — все новости»
Накануне Санкт-Петербург впервые с начала пандемии коронавируса перегнал столицу по числу заболевших.
Всего в России накануне был выявлен 23 351 новый случай коронавируса.