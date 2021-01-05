Ижевск, 5 января, 2021, 09:45 — ИА Регнум. Участие в традиционной «Рождественской гонке» в Удмуртии приняли участие представители восьми регионов России — всего более 300 лыжников-любителей в возрасте от 18 до 65 лет. На вечерний старт вышли спортсмены из Башкирии, Татарии, Пермского и Красноярского краев, Москвы, а также Оренбургской, Свердловской и Московской областей, сообщает пресс-служба правительства Удмуртии.

Пресс-служба правительства Удмуртии

Гонка проходила на базе лыжного комплекса имени Г.А. Кулаковой. Министр по физической культуре, спорту и молодежной политике Удмуртии Александр Варшавский, приветствуя лыжников перед началом соревнований, напомнил, что гонка является одним из этапов Кубка по лыжным гонкам им. Г.А.Кулаковой. Мужчины соревновались на дистанциях 10 км и 5 км свободным стилем, женщины — 7,5 км и 2,5 км. Первые места во всех категориях заняли представители Удмуртии.

ИА REGNUM напоминает, вторым этапом Кубка Кулаковой станет Лыжная гонка всех влюбленных, которая состоится в селе Алнаши 14 февраля, третьим — Международный лыжный марафон в Ижевске 21 марта. Для победы в Кубке необходимо получить максимальное число баллов по итогам участия как минимум в двух этапах.