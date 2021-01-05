Челябинск, 5 января, 2021, 09:34 — ИА Регнум. В Челябинской области экипаж ДПС, сопровождавший детскую хоккейную команду, спас юных спортсменов. Резонансная авария произошла утром 4 января на трассе Челябинск-Москва, сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

ГУ МВД по Челябинской области ДТП в Челябинской области

Автобус, в салоне которого находилось 17 детей, следовал из Южноуральска в Златоуст на соревнования. По предварительным данным, на 1776 км автодороги на полосу встречного движения выехал автомобиль «Киа Сид» под управлением молодого человека (2000 года рождения). Чтобы избежать столкновения с автобусом, инспектор ДПС принял решение преградить дорогу легковой автомашине.

В результате «Киа Сид» протаранил патрульный автомобиль «УАЗ». Жертвой ДТП стал пассажир иномарки, он скончался на месте аварии. Оба водителя легковых автомобилей и пассажирка иномарки госпитализированы. Среди хоккеистов, находившихся в автобусе, пострадавших нет.