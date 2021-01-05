Лос-Анджелес, США, 5 января, 2021, 08:19 — ИА Регнум. Кинопродюсер Ашок Амритрадж и студия Hyde Park Entertainment Group запустили в производство фильм об истории создания кубика Рубика. Об этом сообщает портал TheWrap.

Дарья Драй ИА REGNUM Кубик Рубика

В основу нового фильма голливудской студии ляжет история создания механической головоломки венгерским скульптором и архитектором Эрнё Рубиком. Он изобрёл эту головоломку в 1974 году, а вскоре она стала одной из самых популярных в мире. На сегодняшний день во всём мире продано более 450 миллионов таких кубиков.

Права на создание развлекательного контента на основе этой истории были приобретены студией ещё в 2010 году. Точные сроки выхода фильма не сообщаются.

Текущий список работ студии Hyde Park Entertainment включает документальный фильм о теннисисте Артуре Эше и вышедший на Netflix анимированный мюзикл «Пашмина».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ноябре стало известно, что режиссёр Джон С. Бейрдначал работу над художественным фильмом по мотивам истории создания видеоигры «Тетрис».