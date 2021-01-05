Абакан, 5 января, 2021, 07:53 — ИА Регнум. С начала 2021 года в Хакасии произошло 28 пожаров. Как сообщили ИА REGNUM в республиканском управлении по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности, это в два раза больше, чем на аналогичную дату в 2020 году.

Ефим Волков. Пожар. 1905

С 1 января при пожарах в Хакасии погибли два человека, один получил травмы. Спасены 11 человек.

4 января под председательством замглавы Хакасии Юрия Курлаева состоялась внеочередная комиссия по ЧС. Сообщалось, что в основном причинами пожаров стали недосмотр за печным отоплением, замыкание электропроводки и неосторожное обращение с огнём.

Главам городов и районов поручено усилить разъяснительную работу с населением. Также пройдут профилактические рейдовые мероприятия.

Как сообщало ИА REGNUM, в Красноярском крае рост числа пожаров спровоцировала морозная погода.

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