Токио, 5 января, 2021, 07:45 — ИА Регнум. Япония выражает глубокую обеспокоенность в связи с решением Ирана обогащать уран до 20%, сообщает пресс-служба японского правительства.

Иван Шилов ИА REGNUM Иран

«Правительство имеет серьезные опасения из-за этой инициативы, которая является нарушением ядерной сделки», — заявил генсекретарь японского кабмина Катсунобу Като.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Иран объявил о начале обогащения урана до 20% на ядерном объекте в Фордо. Госдепартамент США уже назвал эти действия Тегерана «ядерным шантажом».