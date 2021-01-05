Брюссель, 16 апреля, 2024, 10:59 — ИА Регнум. Канцлеры Германии и Австрии Олаф Шольц и Карл Нехаммер резко раскритиковали верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля за его высказывания в адрес Израиля. Об этом 16 апреля сообщила газета Politico со ссылкой на европейских чиновников.

Иван Шилов ИА REGNUM Олаф Шольц

«Вы не говорите от имени Германии и Австрии по ситуации в секторе Газа! Именно такое послание лидеры двух европейских стран передали главному дипломату ЕС во время жаркой дискуссии о войне между Израилем и ХАМАС», — сообщило издание.

По словам источников, на встрече лидеров стран — участниц ЕС в марте Шольц и Нехаммер обрушились на Борреля с критикой после его критики действий Израиля из-за огромного числа погибших в секторе Газа.

Критика канцлеров в адрес главы евродипломатии, по мнению автора статьи, необычна, потому что Боррель должен представлять Евросоюз в вопросах внешней политики и политики безопасности. Как отметил один из чиновников, формулировки Шольца и Нехаммера были резкими и вся беседа происходила в присутствии других лидеров стран ЕС.

Представитель Германии не стал комментировать газете эту ситуацию, а представитель Австрии не ответил изданию до момента выхода публикации.

Как сообщало ИА Регнум, 14 апреля Боррель написал, что принципиально различная реакция ЕС на конфликты на Украине и на Ближнем востоке «дорого обошлась» организации в отношениях с арабскими государствами, странами Африки и другими регионами незападного мира. По утверждению главы евродипломатии, эту разницу широко использовала «российская пропаганда».

Он уточнил, что в ходе конфликта на территории сектора Газа, при котором погибли десятки тысяч мирных жителей и в первую очередь женщины и дети, ЕС не смог остановить боевые действия. Боррель добавил, что Брюссель также не сумел разрешить гуманитарную катастрофу и посодействовать освобождению заложников, несмотря на тесные связи с Тель-Авивом.