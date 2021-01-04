Мадрид, 4 января, 2021, 22:53 — ИА Регнум. Эпидемиологи Испании недовольны темпами вакцинации от коронавируса в стране, в том числе в Мадриде и Барселоне, 4 января сообщает агентство Reuters.

PP Comunidad de Madrid Исабель Диас Аюсо

«Некоторые регионы работают достаточно хорошо… другие — медленнее. Есть пробел, и это вызывает у нас определенное разочарование» , — заявил агентству глава Испанской ассоциации вакцинологии Амос Гарсиа Рохас.

По состоянию на 2 января в Мадриде было вакцинировано только около 3000 человек на 48 000 полученных столицей доз. В Каталонии, куда каждую неделю отправляется 60 000 доз вакцины, к 4 января привито только 8293 человека.

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К 3 января в Галисии вакцинировано 9500 человек — это половина от нормы для региона, получающего 18 000 вакцин каждую неделю. На Канарских островах ко 2 января провакцинированы 4593 человека.

Министр здравоохранения Испании Сальвадор Илла сообщил, что к 4 января в Испании первую дозу вакцины BioNTech-Pfizer в стране получили 82 834 человека. Правительство намерено вакцинировать от 15 до 20 млн граждан к маю-июню 2021 года.

Кампания по вакцинации в Испании была частично прервана долгими новогодними выходными, когда многие работники здравоохранения находились в отпуске, постояльцы домов престарелых навещали родственников. Несколько регионов пожаловались на задержки с получением вакцин.

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