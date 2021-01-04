Киев, 4 января, 2021, 20:50 — ИА Регнум. Реестр лиц, которым сделали прививку от COVID-19, создадут в ближайшее время на Украине. Об этом сообщает 4 января пресс-служба президента Украины Владимира Зеленского.

Вакцина от коронавируса

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»Глава государства (Владимир Зеленский) … поставил задачу ускорить создание реестра вакцинированных лиц», — говорится в сообщении.

Отмечается, что данное предложение президент Украины высказал чиновникам на традиционном селекторном совещании, которое состоялось под его председательством.

Как передавало ИА REGNUM, 4 января министр здравоохранения Украины Максим Степанов сообщил, что на Украине за сутки выявили 4158 носителей SARS-CoV-2.

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