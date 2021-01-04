Будапешт, 4 января, 2021, 20:13 — ИА Регнум. Созданная в России вакцина от COVID-19 хорошая. Об этом, как передает венгерское агентство МTI, сообщил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан журналистам.

Минобороны России Двухкомпонентная вакцина от новой коронавирусной инфекции «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V») российского производства

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»Мы (власти Венгрии — прим. ИА REGNUM) знаем, что российская вакцина хорошая», — отметил Орбан.

По его словам, из-за «ограничений производственных мощностей» российской вакцины может быть недостаточно для применения в стране.

При этом премьер-министр Венгрии добавил, что китайская вакцина, которая будет доступна раньше и в большем количестве, многообещающая.

Как передавало ИА REGNUM, 28 декабря министр иностранных дел страны Петер Сийярто сообщил, что шесть тысяч доз российской вакцины от COVID-19 «Спутник V» получила Венгрия.

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