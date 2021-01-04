Москва, 4 января, 2021, 19:47 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин утвердил порядок действий органов власти по предупреждению угрозы возникновения ЧС, которые связаны с распространением опасных инфекционных заболеваний. Соответствующий указ опубликован на интернет-портале правовой информации.

Алексей Колчин ИА REGNUM Лаборатория

Так, правительству поручено в течение трёх месяцев разработать и утвердить единый алгоритм межведомственного и межрегионального взаимодействия по предупреждению угрозы возникновения ЧС, связанных с заносом и распространением на российской территории опасных инфекционных заболеваний.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Путин поручил правительству РФ рассмотреть вопрос о выдаче сертификатов гражданам, прошедшим вакцинацию для профилактики COVID-19 с использованием российских вакцин, а также о международном признании этих сертификатов в целях осуществления гражданами выезда из РФ, въезда в РФ и пересечения ими государственных границ иностранных государств.

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