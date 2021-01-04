Минобороны Сербии не исключает возможность возвращения призыва в армию
Белград, 4 января, 2021, 19:26 — ИА Регнум. Министр обороны Сербии Небойша Стефанович назвал абсолютной ложью слухи о том, что командование сербских ВС намерена уволить несколько тысяч профессиональных военных. По его словам, эти ложные утверждения появились в прессе после публикации информации о том, что министерство обороны рассматривает вернуть воинскую обязанность для всех совершеннолетних граждан мужского пола.
Стефанович добавил, что министерство, наоборот, планирует увеличить зарплаты профессиональным военным.
«Я уже неоднократно повторял: сила армии — это ее люди», — процитировал слова Стефановича телеканал РТС.
Министр обороны также подчеркнул, что министерство параллельно будет разрабатывать идею возвращения к призывной системе, но это не является причиной для увольнения профессиональных военных.
«Мы хотим, чтобы армия была сильная, хорошо экипированная, и чтобы военные получали хорошую зарплату, так как только такая армия может гарантировать стабильность и безопасность Сербии. Мы будем этого добиваться», — отметил Стефанович.
Напомним, что ранее в эфире телеканала TV Prva Небойша Стефанович заявил о том, что правительство Сербии «серьезно думает» над «возвращением воинской обязанности», и что если в армию вернутся призывники, потребность в профессиональных военных уменьшится.