Москва, 4 января, 2021, 18:42 — ИА Регнум. Председатель Координационного совета при Общественной палате РФ по общественному контролю за голосованием, директор Фонда исследования проблем демократии Максим Григорьев рассказал о трудностях общественного наблюдения на выборах в период пандемии и планах Ассоциации «Независимый общественный мониторинг» (НОМ) на 2021 год.

Фото предоставлено пресс-службой Ассоциации «Независимый общественный мониторинг» Максим Григорьев

«В текущем году страны мира столкнулись с целым рядом вызовов, основным из которых была пандемия коронавируса. Для всех стран сейчас стал актуален вопрос повышения доверия граждан к государственным институтам, социальной и экономической деятельности государства. Вновь важным является и повышение доверия к политическим и избирательным системам стран. Печальный пример Соединённых Штатов Америки показывает, к чему может привести ситуация массового нарушения избирательного законодательства и фальсификаций на выборах с одновременным лишением граждан возможности вести общественный контроль за процедурой голосования. Фактически ситуация с общественным контролем в ходе прошедших президентских выборов в США, мягко говоря, оказалась хуже некуда.

Так, например, наблюдателям от Республиканской партии препятствовали в осуществлении контроля за голосованием (известны многочисленные примеры, когда их выгоняли с участков, применяя силу). Вместе с тем в некоторых штатах наблюдение за выборами (в том числе и международное) не предусмотрено вовсе. Отсутствие института массового независимого наблюдения в США, аналогичного российскому, безусловно сказалось на легитимности президентских выборов. По данным социологических исследований, более 50 миллионов американских граждан считают, что они прошли нечестно.

В России ситуация прямо противоположная — уровень доверия к выборам различного уровня со стороны гражданского общества растёт. На данную позитивную тенденцию повлияли несколько факторов: резкое уменьшение количества нарушений за прошедшие электоральные циклы, работа независимых общественных наблюдателей через систему общественных палат.

Наблюдателям приходилось сталкиваться с обилием фейковой информации, распространяющейся намеренно с целью дискредитации института выборов, с деятельностью организаций, получающих на неё иностранное финансирование (именно они и выступали источниками провокаций). Серьёзным вызовом является и необходимость повышения уровня подготовки наблюдателей.

Однако мы уже приступили к разрешению данного вопроса, запустив масштабную обучающую программу по переподготовке наблюдателей к кампаниям 2021 года. Вместе с тем, говоря о планах работы на предстоящий год, мы инициировали и предложения в контексте законодательного обеспечения работы наблюдателей. В перспективе мы считаем необходимым, чтобы общественные наблюдатели могли бы также на основе закона осуществлять контроль за избирательным процессом не только в день выборов, но и на протяжении всей избирательной кампании. Именно общественное наблюдение сегодня — один из важнейших факторов, обеспечивающих легитимность голосования и его итогов.

Нет сомнений, что мы будем готовы для наблюдения за всеми элементами крупной кампании по выборам депутатов в Госдуму. А она, как отмечалось в докладе Ассоциации НОМ, будет проходить в условиях попыток по дискредитации института выборов».