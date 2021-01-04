Москва, 4 января, 2021, 18:36 — ИА Регнум. Заявление директора Центра гуманитарного разминирования Карабаха Самвела Месропяна о том, что степень минной загрязненности территории Нагорно-Карабахской республики остается высокой и работа по разминированию может занять от 15 до 20 лет, вызвало реакцию в интернете. Пользователи оставили свои комментарии 4 января в социальной сети Facebook.

Минобороны России Российские миротворцы продолжают работу по разминированию территории Нагорного Карабаха

«Безопасность в Карабахе будет возможна только при полном обеспечении суверенитета Азербайджана. В этом Азербайджану должны помочь российские миротворцы», — написал Ceyhun M.

Многие пользователи оказались ошарашены столь долгим периодом, который потребуется для того, чтобы территория Нагорного Карабаха была разминирована. Они уверены, что российские миротворцы справятся с поставленной задачей.

«Работы точно хватит. Но ребята из Международного противоминного центра Вооруженных сил Российской Федерации справятся», — поделился мнением Сергей Р.

Некоторые комментаторы пришли к выводу, что Армения произвела минирование Карабаха в необоснованно огромных масштабах. Они считают, что данное решение было неадекватным ситуации.

«Это вместо того, чтобы заниматься своей экономикой, Армения все деньги вкладывала в минирование Карабаха! Это просто жесть!», — считает Светлана Д.

Ряд пользователей предположили, что у тех, кто минировал территории есть карты минных полей. Они призвали предоставить данные карты, иначе российские миротворцы будут попросту рисковать своими жизнями.

«Что за бред? Карту минных полей на стол. Или миротворцы РФ будут молча подрываться, а некоторые армянский коньяк пить и чушь нести?», — задаётся вопросом Lara G.

Напомним, 3 января директор Центра гуманитарного разминирования Карабаха Самвел Месропян заявил, что степень минной загрязненности территории Нагорно-Карабахской республики остается высокой и работа по разминированию может занять от 15 до 20 лет.