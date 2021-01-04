Алиев подписал указ о создании фонда возрождения Карабаха
Баку, 4 января, 2021, 18:13 — ИА Регнум. Распоряжение о создании в Азербайджане фонда возрождения Карабаха подписал президент страны Ильхам Алиев. Об этом 4 января сообщило агентство АзерТАдж.
Александр Горбаруков ИА REGNUM
Братья
Согласно документу, фонд, средства которого будут формироваться из добровольных пожертвований, грантов и других источников, будет «осуществлять финансовую поддержку мероприятий по восстановлению освобожденных территорий».
Как передавало ИА REGNUM, 31 декабря азербайджанский лидер Ильхам Алиев заявил, что между Азербайджаном и Турцией через Армению формируется транспортный коридор.
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