Баку, 4 января, 2021, 18:13 — ИА Регнум. Распоряжение о создании в Азербайджане фонда возрождения Карабаха подписал президент страны Ильхам Алиев. Об этом 4 января сообщило агентство АзерТАдж.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Братья

Согласно документу, фонд, средства которого будут формироваться из добровольных пожертвований, грантов и других источников, будет «осуществлять финансовую поддержку мероприятий по восстановлению освобожденных территорий».

Как передавало ИА REGNUM, 31 декабря азербайджанский лидер Ильхам Алиев заявил, что между Азербайджаном и Турцией через Армению формируется транспортный коридор.

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