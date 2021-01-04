Санкт-Петербург, 4 января, 2021, 17:53 — ИА Регнум. Петербургские спасатели с начала года вывели со льда уже 80 человек, сообщили 4 января в Смольном.

Дарья Драй ИА REGNUM На берегу Невы

С 1 января сотрудники Поисково-спасательной службы проводят рейды: в городе запрещено выходить на лёд до 15 января. За нарушение запрета установлен штраф до 5000 рублей.

Хотя в последние дни в Петербурге похолодало, столбик термометра опустился ниже нуля, ледовое покрытие Финского залива и других водоемов все еще не набрало достаточную прочность, так что выход на лёд крайне опасен.

«Зимняя рыбалка — любимое хобби многих петербуржцев. Но когда речь идет о безопасности — попустительство недопустимо», — подчеркнул губернатор Александр Беглов.

Оперативные службы постоянно следят за ледовой обстановкой и патрулируют береговую линию. Если к 15 января лёд не наберет достаточную прочность, то запрет будет продлен. Решение будут приниматься на основании заключений метеорологов и спасателей.

Ранее сотрудники ГУ МЧС уже указывали на очень тяжелую ледовую обстановку в Петербурге: ледяной покров не превышает 5−7 см, особенно на территории Невской губы и Финского залива, где льда фактически нет, помимо каши и снега. Погибнуть же человек при погружении в воду нулевой температуры может за 5−7 минут.