Латвия, 13 февраля, 2014, 12:12 — ИА Регнум. Бывший руководитель Бюро по защите Конституции (БЗК) Латвии Янис Кажоциньш, которого 23 января избили неизвестные, заявил журналу Ir, что данное происшествие "не было связано с воровством или какой-то случайностью". "Это было нападение конкретно на меня - которое, скорее всего, связано с моей деятельностью в БЗК", - подчеркнул бывший спецслужбист. Кажоциньш напомнил, что у него, как у пострадавшего, нет права знать о ходе расследования.

В свою очередь, генеральный прокурор Эрик Калнмейрс в беседе с телеканалом LTV вынужден был признать, что пока у правоохранительных органов нет ни подозреваемых, ни задержанных по данному делу. По его словам, рассматриваются две основные версии: хулиганство и нападение по политическим мотивам.

Напомним, на Яниса Кажоциньша напали двое, применив газовый баллончик. Отметим, что в латвийской печати появлялись данные о том, что нападение, якобы, стало местью "кавказских группировок" за выдворение из Латвии двух своих представителей.