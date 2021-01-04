Калуга, 4 января, 2021, 16:59 — ИА Регнум. В Калужской области за сутки подтверждено четыре летальных случаев среди пациентов с COVID-19. Об этом сообщает 4 января корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию областного оперштаба.

Фото: pixabay.com

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От осложнений, вызванных COVID-19, умерли два жителя Обнинска 1938 и 1940 годов рождения, житель Боровского района 1975 года рождения и житель Малоярославецкого района 1972 года рождения.

Всего с начала пандемии в регионе скончался 181 человек с подтверждённым заражением новой коронавирусной инфекцией.