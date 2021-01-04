Чита, 4 января, 2021, 14:34 — ИА Регнум. В Забайкальском крае, где ежедневно продолжают выявлять более 200 новых носителей коронавируса, COVID-19 заболел глава региона Александр Осипов. Как сообщает сегодня, 4 января, пресс-служба забайкальского губернатора, он направлен на лечение в моностационар первой городской клинической больницы Читы. Состояние руководителя региона оценивается как средней степени тяжести.

Kremlin.ru Губернатор Забайкальского края Александр Осипов

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По поводу источника заражения — не сообщается, но известно, что недомогание Александр Осипов почувствовал на новогодних праздниках, а после получения положительного результата теста на COVID-19 ушёл на самоизоляцию. Однако по настоянию врачей направлен в медучреждение.

На время лечения губернатора исполнять его обязанности временно назначен первый заместитель председателя правительства края Андрей Кефер.

Как уже сообщало ИА REGNUM, эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае продолжает оставаться напряжённой: на 4 января общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 — уже 28 436 человек, причём 237 из них добавились только за последние сутки.

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