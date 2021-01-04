Санкт-Петербург, 4 января, 2021, 14:26 — ИА Регнум. Петербуржец скончался в аптеке в Приморском районе города. В этот момент он пытался купить лекарства, которые отпускают при COVID-19 по рецепту.

ИА REGNUM Аптека в Петербурге

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Трагедия случилась накануне, 3 января, в аптеке на Коломяжском проспекте. У покупателя был рецепт на соответствующие лекарства, он показал его фармацевту. Однако затем начал задыхаться, сел на корточки, упал и умер, утверждает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

Скорая помощь, вызванная на место, лишь констатировала смерть петербуржца. Ему было 54 года, он работал системным администратором. Был ли он заражен коронавирусом на момент смерти, официально не известно.