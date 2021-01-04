Санкт-Петербург, 4 января, 2021, 13:57 — ИА Регнум. За минувшие сутки в Санкт-Петербурге было выявлено 3657 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом, в результате чего Северная столица обошла Москву по данному показателю. Это 4 января следует из данных оперативного штаба по борьбе с COVID-19.

Дарья Драй ИА REGNUM Врач в машине скорой помощи

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По его данным, в Санкт-Петербурге за прошедшие 24 часа было выявлено 3657 носителей SARS-CoV-2, в то время как в Москве за этот же интервал был зарегистрирован 3591 случай.

Также сообщается, что общее число выявленных в Северной столице заразившихся коронавирусом на сегодняшний день составляет 257 007.

Кроме того, отмечается, что за это же время в Санкт-Петербурге от COVID-19 скончались 79 пациентов и потому суммарное количество летальных исходов достигло 8004.

При этом уточняется, что на данный момент в городе 154 982 человека вылечились от нового заболевания, 1626 из которых — за прошедшие сутки.

Как передавало ИА REGNUM, сутками ранее в Санкт-Петербурге было выявлено 3738 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом.