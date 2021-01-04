Новосибирск, 4 января, 2021, 12:54 — ИА Регнум. Уполномоченный по правам ребёнка в Новосибирской области Надежда Болтенко прокомментировала гибель девятилетней девочки во время катания с горки. Случившееся она назвала «невыразимой трагедией», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Правила безопасности катания на горке

«Выражаю сердечные соболезнования семье погибшей девочки. Уверена, мыслями с вами сегодня тысячи новосибирских родителей. Случилась невыразимая трагедия. Она страшна своей обыденностью: в новогодние праздники дети решили скатиться с необустроенной горки, взрослые позволили это сделать. Взрослые, особенно родственники, обязаны обеспечить безопасность детей, это их безусловная обязанность, — написала Болтенко в своём Instagram. — Напоминания о безопасности перед школьными каникулами следует подкреплять реальными действиями. В данном случае — общественникам на местах выявить и тем или иным образом обезопасить все не обустроенные горки и склоны, катание детей на которых может привести к беде. Исключить возможность катания там, где спуск выходит к автомобильным дорогам, водоëмам, оградам, столбам, опорам и так далее».

Она уверена, что властям следует поддержать это начинание, а итогом может стать, «составление народной карты безопасных горок».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Новосибирске девятилетняя девочка погибла во время катания с горки. Ребёнок катался на плюшке в непредназначенном для этого месте и погиб от удара о металлические ограждения.

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