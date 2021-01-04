Москва, 4 января, 2021, 11:05 — ИА Регнум. В России за минувшие сутки выявили 23 351 случай заражения коронавирусом. Об этом 4 января сообщил оперативный штаб Москвы.

Дарья Драй ИА REGNUM Палата реанимации

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: надежда на вакцинацию — все новости»

Впервые среди российских регионов столица России утратила лидерство. На первом месте оказался Санкт-Петербург, в котором исследования подтвердили 3657 случаев заражения. Москва вторая — 3591 случай. На третьем месте находится Подмосковье.

Всего в России с начала пандемии выявили 3 260 138 случаев заражения коронавирусом.