Красноярск, 4 января, 2021, 10:02 — ИА Регнум. В Красноярском крае, в городе Минусинске сгорел частный жилой дом, погибли три человека. Об этом сегодня, 4 января, сообщает пресс-служба краевого управления МЧС.

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Сообщается, что пожар в частном жилом доме начался около полуночи по местному времени. Огонь распространился на площади 54 квадратных метра. На место прибыли пожарные расчеты, которые смогли потушить пламя.

При разборе завалов были обнаружены три трупа. Предварительная причина пожара — неосторожное обращение с огнём при курении.