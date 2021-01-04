Красноярск, 4 января, 2021, 09:58 — ИА Регнум. Из всех громких событий, произошедших в Красноярском крае в 2020 году, на первом месте стоит ЧП в Норильске на ТЭЦ-3, случившееся 29 мая. Об этом в беседе с корреспондентом ИА REGNUM, подводя итоги 2020 года в регионе, сообщил политический аналитик Александр Чернявский.

Rpn.gov.ru ТЭЦ-3 в Норильске

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«Ликвидация последствий экологической катастрофы — разлива 21 тысячи тонн нефтепродуктов — шла под жёстким контролем президента РФ Владимира Путина», — напомнил политаналитик.

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По словам Александра Чернявского, ЧП «серьёзно осложнило отношения руководства края с «Норильским никелем».

Он отметил, что федеральный центр в данной ситуации — «явно на стороне» красноярского губернатора Александра Усса, и добавил, что с лета на главу региона «ведётся массированная информационная атака».

"Очевидно, что пора искать компромисс», — рассуждает политаналитик.

«Основой для мира должно стать соглашение между краем, федеральным центром, «Норникелем» и Норильском о социально-экономическом развитии северной столицы края», — сказал он.

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Собеседник ИА REGNUM назвал ещё два значимых события 2020 года — единый день голосования и конституционный плебисцит:

«Красноярский край здесь показал достаточно ровные результаты, которые коррелируют с общероссийскими».

Напомним, экологическая катастрофа в Норильске произошла 29 мая 2020 года. При разгерметизации бака с дизтопливом на ТЭЦ-3 АО «Норильско-Таймырская энергетическая компания» (НТЭК, принадлежит «Норникелю») разлилось свыше 21 тыс. тонн нефтепродуктов. По данным Росприроднадзора, ущерб окружающей среде составил почти 148 млрд рублей. Однако «Норникель» с этой оценкой не согласен. По подсчётам компании, ущерб составил 21,4 млрд рублей.

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Как сообщало ИА REGNUM, по мнению Александра Чернявского, сложнейшим вызовом для Красноярского края в 2020 году стала пандемия коронавируса.

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