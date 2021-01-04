Пермь, 4 января, 2021, 09:07 — ИА Регнум. В Пермском крае в январе подорожал автомобильный бензин, сообщает издание «Коммерсантъ».

Иван Шилов ИА REGNUM Бензин

Существенно увеличилась стоимость бензина на заправках ООО «Лукойл-Уралнефтепродукт»: с 44,17 рубля до 44,87 рубля за литр топлива марки АИ-92. Ценник на бензин АИ-95 изменился с 47,47 рубля на 48,08 рублей.

На АЗС компании «Нефтехимпром» бензин марки АИ-92 подорожал на 65 копеек (до 44,4 рубля), а АИ-95 — на 78 копеек (до 47,55 рубля).

На автозаправках компании «Газпромнефть» цены остались на уровне декабря 2020 года.