Собинка, Владимирская область, 4 января, 2021, 08:35 — ИА Регнум. В городе Собинка Владимирской области 4 января тушат пожар в жилом доме, сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

33.mchs.gov.ru Пожар в городе Собинка Владимирской области

Сигнал о возгорании поступил в 5:48. Пожар случился в квартире на третьем этаже жилого дома.

«По состоянию на 7:10 происходило горение в семи помещениях на третьем этаже на площади 100 кв. м и горение части чердачного помещения на площади 1 500 кв. м», — цитирует информацию пресс-службы ТАСС.

Из дома эвакуировали 24 человека, в том числе троих детей. Одного человека спасли. На месте ЧП организован штаб пожаротушения.

Как сообщало ИА REGNUM, пожар произошел в частном жилом доме в городе Минусинске Красноярского края. Огнем была охвачена площадь 54 квадратных метра. Возгорание ликвидировали, при осмотре места происшествия были обнаружены тела погибших.