Москва, 4 января, 2021, 07:38 — ИА Регнум. Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по иностранному языку не вошёл в список обязательных. Соответствующий приказ Минпросвещения РФ вступил в силу 4 января.

Иван Шилов ИА REGNUM ЕГЭ

Обязательными стали только экзаменационные испытания по русскому языку и математике.

«Государственная итоговая аттестация обучающихся проводится по обязательным учебным предметам «Русский язык» и «Математика», — говорится в тексте документа, опубликованного на портале правовой информации.

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Среди предметов по выбору оказались: иностранный язык (английский, немецкий, французский, испанский или китайский), физика, химия, информатика, биология, география, история, а также обществознание, литература, родной язык и родная литература.

Планировалось, что иностранный язык станет обязательным при сдаче ЕГЭ с 2022 года. Ранее с просьбой не вводить иностранный язык в качестве обязательного к Минпросвещения обратились общественники из движения «Национальный родительский комитет по поддержке семьи и развитию социальных инициатив».

В сентябре 2020 года в Минпросвещения заявили, что ЕГЭ по иностранному языку не будет обязательным, поскольку совет по федеральным государственным образовательным стандартам одобрил проект, исключающий иностранный язык из числа обязательных ЕГЭ.

Как сообщалоИА REGNUM, в России определились с датами проведения ЕГЭ в 2021 году. Госэкзамены пройдут с 31 мая по 2 июля. Для выпускников, не поступающих в высшие учебные заведения, экзамены назначены на период с 24 по 28 мая.

Также министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что в 2021 году серьёзных изменений в содержании заданий в едином государственном экзамене (ЕГЭ) не будет. По его словам, Рособрнадзор ведёт большую программу по подготовке к ОГЭ (основной государственный экзамен) и ЕГЭ, там есть примеры заданий, в том числе тех, которые будут в едином государственном экзамене 2020 года.