Чебоксары, 4 января, 2021, 04:59 — ИА Регнум. Две подрядные компании Чувашии признаны нарушителями закона о защите конкуренции, заключившими соглашение, которое «привело к поддержанию цен на торгах». При этом УФАС по республике, рассмотрев данные по аукциону на ремонт дорожного покрытия одной из улиц Новочебоксарска, решил предписание ООО «Элиста» и ООО «Дорстройсервис» не выдавать, передаёт ИА REGNUM.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Дорожная техника

Решение было изготовлено в полном объёме 31 декабря 2020 года. Проверку начали после жалобы гражданина в июне 2020 года. Он сообщил «о наличии признаков картельного соглашения между участниками электронного аукциона». Контракт с «Элистой» был подписан в мае 2020 года на сумму 13 390 343,84 рубля. Фактически управление городского хозяйства администрации Новочебоксарска выплатило 13 084 587,69 рубля, прежде чем в октябре 2020 года расторгло контракт. Без неустоек не обошлось, претензии к поставщику были в связи с просрочкой исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, — ремонта покрытия проезжей части по улице Комсомольская в городе Новочебоксарске.

Проверка, проведенная УФАС по Чувашии, установила «идентичность заявок, включённых в состав первой части заявки, по форме, содержанию текста, орфографии, пунктуации», а также было «установлено совпадение учётных записей», «совпадение IP-адресов подачи заявок, ценовых предложений и подписания контракта».

"Кроме того, комиссией установлено наличие между обществами многочисленных перечислений денежных средств за выполненные работы, строительные материалы (асфальт), услуги специализированной техники, а также по договорам беспроцентного займа», — отмечалось в материалах дела.

В итоге торгов снижение начальной цены в аукционе составило всего 0,6%, то есть «аукцион завершился с минимальным снижением». Также выяснилось, что после заключения контракта победитель привлёк второго участника по договору субподряда на сумму 4,6 млн рублей.

Фигурантов признали виновными в сговоре.

По данным ЕГРЮЛ, ООО «Элиста» учреждено в марте 2019 года в Чебоксарах для строительства автодорог и автомагистралей. Уставный капитал — 15 тыс. рублей, директор и владелец — Сергей Шачкин. По открытым данным, компания успела за менее чем два года своего существования заключить 29 контрактов.

ООО «ДорСтройСервис» создано в Новочебоксарске в октябре 2013 года. Владелец и директор — Александр Данилов. В активе компании — 60 госконтрактов, в том числе на работы и в других регионах Поволжья.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в августе 2020 года антимонопольщики начали проверку тендера на 13,5 млн рублей. В рамках контракта победитель по нему должен был выполнить ремонт покрытия проезжей части.

В декабре 2020 года стало известно, что в Марий Эл завершено расследование уголовного дела, возбуждённого в отношении директора компании-подрядчика. В основе лежали дорожные контракты, заключённые в рамках профильного нацпроекта. Следователи отметили, что работы были выполнены некачественно. Сумма одного из контрактов превышала 115 млн рублей.