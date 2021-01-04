Казань, 4 января, 2021, 03:19 — ИА Регнум. «Промсвязьбанк», который пару лет назад перешёл от братьев Ананьевых под контроль РФ, обратился с банкротным иском и крупными финансовыми претензиями к АО «Заинский завод металлоконструкций» из Татарии. Поступившее накануне новогодних праздников исковое заявление арбитраж Татарии пока к рассмотрению не назначил. Дело к производству ещё не принято, передаёт ИА REGNUM.

Jameson983 ПАО «Промсвязьбанк»

Иск от ПАО «Промсвязьбанк» к заинскому производителю строительных материалов поступил в суд 28 декабря 2020 года. Сумма заявленного долга составляет 347 172 715,85 рубля.

В июле 2020 года арбитраж частично удовлетворил иск банка к АО «Заинский завод металлоконструкций». Речь шла об обращении взыскания на заложенное имущество. В основе спора лежал кредитный договор от 2016 года, который был заключён с ООО «Таттеплоизоляция». Обеспечено исполнение обязательств было договором залога, заключенным с ООО «Инвэнт», которое обанкрочено, и с заинским заводом. Последний передал в залог 13 нежилых зданий и права аренды земельного участка общей площадью 67 906 кв. м. Судья обратил взыскание на это имущество путём продажи с публичных торгов. В сентябре 2020 года представителю банка был выдан исполнительный лист.

В то же время в арбитраже есть не до конца рассмотренный иск о банкротстве этого же предприятия, поданный УФНС России по РТ. Из-за недочётов его оставили без движения до 14 января 2021 года. «Промсвязьбанк» вступил в это дело. Его претензии рассмотрят в порядке очередности. Налоговая служба заявила долг в 2,08 млн рублей.

По открытым данным, предприятие в разные годы было поставщиком по двум десяткам государственных контрактов на общую сумму более 261 млн рублей. Среди заказчиков — «дочки» «Транснефти».