Лондон, 3 января, 2021, 22:38 — ИА Регнум. Для детей и молодых людей в возрасте до 19 лет может быть более опасен выявленный в Великобритании новый штамм SARS-CoV-2. Об этом написала старший преподаватель эпидемиологии Лондонского университета королевы Марии Дипти Гурдасани на странице в соцсети Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По ее словам, «британский» штамм коронавируса, который является более заразным, может спровоцировать симптомы у детей и подростков с большей вероятностью.

Гурдасани считает, что ситуация в стране с распространением нового штамма в ближайшее время может стать хуже, так как «британский» вирус может также передаваться от детей к взрослым.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 декабря 2020 г. в штате Колорадо выявили первый случай в США заражения «британским» штаммом коронавируса SARS-CoV-2.

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