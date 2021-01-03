Сальск, Ростовская область, 3 января, 2021, 22:30 — ИА Регнум. Ростовская прокуратура взяла на контроль процессуальную проверку по факту отравления семьи газом. Трагедия произошла в Сальске 3 января, сообщили ИА REGNUM в надзорном ведомстве.

Ysia.ru Прокуратура

Из-за отравления газом погибли четыре человека, в том числе двое детей — 12-летний мальчик и 13-летняя девочка. Следователи проводят процессуальную проверку.

Ранее сообщалось о том, что в частном доме в Сальске были обнаружены тела трёх взрослых и ребёнка.