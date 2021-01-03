Баку, 3 января, 2021, 22:15 — ИА Регнум. Президент Азербайджана Ильхам Алиев обсудил с вице-премьером России Алексеем Оверчуком вопросы взаимодействия двух стран в 2021 году. Об этом 3 января сообщило государственное информационное агентство Azertag.

President.az Ильхам Алиев

«На встрече были обсуждены направления сотрудничества Азербайджана и России в экономической, энергетической, транспортной, сельскохозяйственной сферах в 2021 году», — говорится в сообщении.

Отмечается, что стороны также выразили уверенность в дальнейшем расширении связей.

Как сообщало ИА REGNUM, руководители России, Азербайджана и Армении — Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян — 9 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении огня в Нагорном Карабахе. Вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, установлены посты российских миротворческих войск. Бои в Карабахе продолжались с 27 сентября.

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