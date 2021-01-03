Бангкок, 3 января, 2021, 21:49 — ИА Регнум. В Таиланде выявили «британский» штамм коронавируса (SARS-CoV-2). Об этом сообщила 3 января газета Khaosod со ссылкой на источник в центре клинической вирусологии медицинского факультета Университета Чулалонгкорн в Бангкоке.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По данным источника, новым коронавирусом заразились прибывшие из Великобритании члены одной семьи.

Как передавало ИА REGNUM, 2 января высший орган исследований в области здравоохранения в Индии — Совет медицинских исследований сообщил, что специалисты в стране первыми в мире изолировали и выделили «британский» штамм SARS-CoV-2.

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