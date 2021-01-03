Банги, 3 января, 2021, 21:11 — ИА Регнум. Силы Многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в Центрально-Африканской Республике (МИНУСКА) отразили атаку повстанцев на город Бангасу. Об этом 3 января сообщил посол России в ЦАР Владимир Титоренко.

Abcnyheter.no Миротворческие силы ООН

«Силы МИНУСКА в ряде районов отразили атаки боевиков, в частности в городе Бангасу (пять боевиков убиты и шесть ранены)», — цитирует его ТАСС.

По его словам, в настоящее время миротворцы ООН осуществляют патрулирование города Бангасу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сегодня, 3 января, в Центрально-Африканской Республике повстанцы из антиправительственной «Коалиции патриотов за перемены» захватили город Бангасу, расположенный в 750 км от столицы страны Банги.

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