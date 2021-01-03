Осло, 3 января, 2021, 21:14 — ИА Регнум. 3 января правительство Норвегии приняло решение об ужесточении ограничений в связи с ухудшающейся эпидемиологической обстановкой в стране, обусловленной распространением коронавирусной инфекцией. С 4 января жителям страны запрещено собираться в компании более пяти человек. Об этом сообщило шведское новостное агентство SVT Nyheter.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Карантин

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире и «война вакцин» — все новости»

Общенациональный запрет продлится 14 дней.

«В этой связи я прошу вас не ходить в гости. Потерпите 14 дней, прежде чем пригласить кого-то домой, и отложите свои визиты к другим», — заявила премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг в ходе вечерней пресс-конференции.

Кроме того, продажа алкоголя в барах и ресторанах будет прекращена, а в магазины будут пускать только ограниченное число покупателей. Колледжам и университетам страны рекомендуется перейти на дистанционное обучение. Жителей страны еще раз призвали работать по возможности удаленно.